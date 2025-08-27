От рака и для сердца: доктор рассказала о пользе и вреде картофеля

Врач Зубарева: у картофеля масса преимуществ, но есть и недостатки

Член Российского общества диетологов и нутрициологов, терапевт Наталья Зубарева заявила, что картофель может способствовать лечению некоторых заболеваний, но в большом количестве приносит вред, сообщает «Крымская газета» .

«Пара средних вареных картофелин содержит около 20 мг витамина C, что составляет примерно 26% от суточной нормы. Картофель способствует снижению риска развития рака толстой кишки», — сказала доктор.

По ее словам, картошка также восполняет дефицит биотина, полезна для сердца и сосудов, богата калием и магнием.

С другой стороны, частое употребление жареного картофеля повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Картофель относится к газообразующим продуктам. Большая часть крахмала остается в картофеле, даже если его вымачивать. Крахмал сложно переваривается и требует большего количества кишечных бактерий, которые при расщеплении производят много газов.