Организму нужно время: как адаптировать режим сна под весну

Для улучшения сна весной важно ложиться и вставать в одно и то же время, а также ограничить период пользования смартфоном, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Организму нужно время для адаптации к изменению продолжительности дня и ночи. С приходом весны увеличивается световой день, что может нарушать режим сна. Для улучшения сна важно придерживаться регулярного графика: ложиться и вставать в одно и то же время. Ограничивайте использование смартфона перед сном, темнота и тишина в спальне также могут помочь улучшить качество сна», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что если есть проблемы со сном, стоит обратиться к специалисту — терапевту или сомнологу.

«Вообще, для комфортного переживания весенней погоды полезно следующее: поддерживайте активность — это ежедневные прогулки и занятия спортом, улучшайте режим сна, пейте больше жидкости, соблюдайте разнообразие в питании, избегайте стресса и практикуйте методы релаксации, такие как медитация или йога», — посоветовала терапевт.

Бурнацкая отметила, что стоит также следить за уровнем аллергенов в воздухе и вовремя принимать меры, если есть предрасположенность.