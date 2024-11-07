Орехи и массаж: как скорректировать последствия травматического опыта

Последствия травматического опыта и его влияние на процессы старения можно скорректировать. Главное в этом вопросе действовать комплексно и под наблюдением специалистов, сообщил РИАМО главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

Он добавил, что разработан многоступенчатый подход к решению данной проблемы

«Нормализация образа жизни: восстановление режима сна (7-8 часов в сутки), создание правильных условий для сна: темнота, прохлада, отказ от гаджетов за час до сна, регулярная физическая активность: даже две 15-минутные прогулки в день уже дают эффект, техники расслабления: медитация, дыхательные практики, йога», — перечислил Вашкин.

Он уточнил, что важно антистресс-питание. Так, следует включить в рацион жирную рыбу (сельдь, сардины, лосось), зеленые листовые овощи, ферментированные продукты, орехи, семена и ягоды. А еще нужно ограничить кофеин и отказаться от алкоголя.

Он посоветовал заняться восполнением витаминов С, D и группы В, магния в хелатной форме, омега-3 жирных кислот, цинка и адаптогенов (при отсутствии противопоказаний).

В работе с внешними проявлениями травматического опыта врач рекомендовал массаж для снятия мышечных спазмов, процедуры для восстановления водного баланса кожи, использование антиоксидантных сывороток и поддерживающие спа-процедуры.

«Травматический опыт и стресс действительно способны запустить процессы преждевременного старения организма через механизм гормональных нарушений. Однако важно понимать — этот процесс обратим при правильном и незамедлительном подходе к решению проблемы», — заключил Вашкин.