Опасная зубная паста: почему зумеры рискуют остаться без зубов

Новый тренд появился в Сети: для достижения эффекта отбеливания, сравнимого с профессиональным, зумеры ежедневно прибегают к энзимным зубным пастам. О том, каковы результаты такого подхода и не несет ли он опасности, «Вечерняя Москва» выяснила у стоматолога Алексея Лунева.

Энзимы растворяют органику, в частности, удаляют защитную пелликулу — органическое покрытие, защищающее эмаль. Отсутствие пелликулы нежелательно для людей, соблюдающих регулярную гигиену полости рта, поскольку это создает риски для эмали, подчеркнул врач.

При традиционной чистке зубов удаляется лишь налет, а пелликула остается. Энзимная паста, напротив, разрушает ее, делая эмаль уязвимой для механического воздействия зубной щетки, что приводит к ее стиранию. Длительное использование таких паст истончает слой эмали, что вызывает повышенную чувствительность зубов к холодному и горячему, пояснил Лунев.

Специалист подтвердил, что в первые месяцы применения энзимных паст наблюдается осветление зубов. Однако спустя полгода проявляются негативные последствия: зубы становятся хрупкими, появляется чувствительность к горячему и холодному, зубы начинают крошиться.

По его словам, более того, фториды и ферменты способствуют деминерализации — вымыванию минералов и солей из эмали и костной ткани. Это облегчает проникновение бактерий вглубь тканей, провоцируя кариес, пульпит и периодонтит.

Стоматолог отметил, что в некоторых ситуациях энзимные пасты все же назначаются специалистами. Как правило, их использование целесообразно при наличии постоянного налета и мягких отложений. В таких случаях ее применение один раз в неделю не нанесет вреда.

Специалист заверил, что если человек регулярно и тщательно чистит зубы (не менее 1,5 минут), то нет необходимости в использовании энзимных паст.

«Но если вы чистите зубы крайне редко, тогда раз в месяц использование энзимной пасты пойдет на пользу», — заключил Лунев.

