Опасная болезнь: лазерный хирург развеяла мифы о косоглазии

Лазерный хирург и главный врач цифровой глазной клиники World Vision Зарина Курачинова подробно рассказала о косоглазии. По ее словам, первый миф об этом недуге — это то, что косоглазие (страбизм) является только эстетической проблей, сообщает «Вечерняя Москва».

Врач отметила, что косоглазие — серьезное нарушение, требующее лечения. Оно не только портит внешность, но и сопровождается ухудшением зрения и головными болями.

Косоглазие появляется не только у детей, но и у взрослых. Чаще всего страбизм возникает вследствие других заболеваний — инсульта, опухоли или из-за старения организма в целом.

Косоглазие никак не связано с «нервами», как гласит другой миф. Стресс может его усилить, но изначально причина недуга состоит в нарушении координации работы глазных мышц.

Также косоглазие может привести к осложнению — амблиопии, или синдрому «ленивого глаза». Для его лечения врачи используют комплексный подход: использование очков, призм и даже хирургические вмешательства.