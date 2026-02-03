Онколог развеял миф о росте уровня смертности от рака в России

Заведующий отделом клинической эпидемиологии НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава РФ Давид Заридзе заявил, что в России уровень смертности от онкологических заболеваний не вырастал.

Эксперт выступил на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака.

«Я хочу опровергнуть миф о том, что в России и мире растет смерность от злокачественных опухолей, это не так. В России и во всех развитых странах она снижается, и она снижается исключительно за счет первичной профилактики. <…> Основным фактором, который на это повлиял, является снижение распространенности курения в мире», — сказал Заридзе.

Он отметил, что курение не только значительно повышает риск образования злокачественных опухолей, но также ухудшает прогнозы для уже больных потребителей табака. Заридзе подчеркнул: необходимо отказаться от вредной привычки.

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака. Эта дата призвана повышать осведомленность населения Земли об онкологических заболеваниях.

