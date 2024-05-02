Онколог объяснил, могут ли праздничные застолья привести к развитию рака

Онколог Вадим Покровский отметил, что переедание во время застолья в праздничные дни не грозит развитием рака. Однако чрезмерное потребление пищи может привести к сахарному диабету, сообщает «ФедералПресс» .

По словам врача, из-за обилия съеденных блюд может нарушиться рост микрофлоры кишечника. Покровский также предупредил, что негативно сказаться на здоровье может и злоупотребление спиртными напитками.

«Алкоголь повышает риск развития рака полости рта, гортани и пищевода», — пояснил специалист.

Кроме того, Покровский предостерег от употребления большого количества красного мяса, поскольку оно вызывает риск развития онкологических заболеваний. В связи с этим врач отметил, что лучше всего постоянно вести здоровый образ жизни и всегда правильно питаться.