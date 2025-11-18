Онищенко заявил, что около 40% россиян привились от гриппа

Около 40% граждан РФ привились от гриппа, или около 60 млн человек, сообщил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Завершение вакцинального периода — это очень важное обстоятельство. Сейчас мы привили около 60 млн, это около 40% от всего населения страны. Но мы прививаем за счет национального календаря прививок только группу риска», — сказал Онищенко.

По его словам, к группе риска относятся и ученики школ, которые проводят много времени в классах.

Ранее он рассказал, что подъема сезонной заболеваемости гриппом в РФ не наблюдается.

