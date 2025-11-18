сегодня в 14:21

Онищенко: роста заболеваемости гриппом в России не наблюдается

Академик Российской академии наук, заместителя президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что подъема сезонной заболеваемости гриппом в РФ не наблюдается.

«На 47-ю неделю в России заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями, а это порядка 200 вирусов, развивается согласно ранее озвученным прогнозам. <…> Превышения по стране нет», — резюмировал Онищенко в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что в настоящий момент на 10 тысяч россиян приходится 44 больных.

Существует план защиты от болезней на сезон. Как встретить вирусы во всеоружии, рассказываем в материале РИАМО.

