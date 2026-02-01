Онищенко рассказал, опасна ли оспа обезьян для России
Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России есть все необходимое для диагностики оспы обезьян, которую взяли на контроль еще в прошлом веке, сообщает РИА Новости.
Ранее в Домодедовскую больницу доставили пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». Ему проводят диагностические исследования. Также до этого в медучреждение госпитализировали двух мужчин с подозрением на это заболевание.
«Ничего страшного в этом нет. Оспа обезьян, мы ее, когда ликвидировали натуральную оспу, сразу взяли на контроль. Это был 1980 год, я говорю мы, потому что я уже в этом участвовал… Диагностика у нас есть на эту болезнь», — сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что в случае подтверждения диагноза, пациента изолируют и проведут лечение. Самолет, на котором находился зараженный, берут под особый контроль.
При этом академик уточнил, что в воздушном судне передача вируса могла осуществиться через использование туалета, так как через пищу это маловероятно.
