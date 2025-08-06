Офтальмологическое отделение в Видном оказывает высокотехнологичную помощь

В Ленинском городском округе успешно функционирует офтальмологическое отделение Видновской клинической больницы, предоставляющее широкий спектр высокотехнологичной медицинской помощи пациентам. Отделение, рассчитанное на 15 коек, оснащено современным оборудованием и оказывает услуги бесплатно по полису ОМС Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Наше отделение располагает передовой линейкой диагностического оборудования, обновленной за последние 2-3 года. Мы используем новый факоэмульсификатор для проведения операций по катаракте на высоком уровне, а также современные приборы для комплексной диагностики зрения, включая авторефрактометр, пневмотонометр, компьютерный периметр и многое другое», — отметил заведующий офтальмологическим отделением Видновской клинической больницы Петр Бакшинский.

Сообщается, что основная часть работы отделения связана с плановыми операциями по катаракте и замене хрусталика, лечением глаукомы и различных форм возрастной макулярной дистрофии, а также операциями на придатках век.

За время работы отделения, начиная с 2006 года, врачи успешно развивают различные направления офтальмологической помощи. В команде работают три высококвалифицированных врача. За последний год отделение пополнилось новым оборудованием, включая ретинальную камеру, ручную щелевую камеру и лазерную аппаратуру для терапии терминальной глаукомы.

«К нам был доставлен пациент со сквозным проникающим пулевым ранением глаза. Операция длилась 6 часов. Нам удалось извлечь пулю и сохранить глаз как орган, но, к сожалению, зрение было потеряно», — поделился одним из сложных случаев в своей практике Петр Бакшинский.

Офтальмологическое отделение Видновской клинической больницы готово помочь каждому, кто нуждается в помощи, предоставляя пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь, используя современные технологии и методы лечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.