Офтальмолог Подмосковья рассказала, как сохранить зрение

Смартфоны, компьютеры, стресс и неправильный образ жизни — все это сказывается на здоровье нашего зрения. Ко Дню офтальмолога, который в России отмечают 11 ноября, заведующая офтальмологическим отделением Дубненской больницы Жанна Дебольская объяснила, как сохранить острое зрение на долгие годы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врач подтвердила, что вред от гаджетов — это реальность, а не миф. Длительная фокусировка на близком расстоянии вызывает перенапряжение глазных мышц, что приводит к усталости и может спровоцировать снижение остроты зрения. Для минимизации негативного эффекта специалист советует придерживаться простого правила: каждые 20 минут отводить взгляд от экрана и в течение 20 секунд смотреть на объект вдали, а также держать устройство на расстоянии 30-50 см от глаз.

«При этом глаза являются важным индикатором общего состояния здоровья. При осмотре глазного дна офтальмолог может заподозрить такие заболевания, как сахарный диабет, гипертония, патологии щитовидной железы и неврологические проблемы. Именно поэтому так важны регулярные профилактические визиты, особенно после 40 лет — они позволяют выявить потенциальные проблемы на самой ранней стадии, не дожидаясь появления тревожных симптомов», — прокомментировала Жанна Дебольская.

На здоровье глаз существенно влияет и общий образ жизни. Здоровые привычки, включая сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, регулярную физическую активность и отказ от алкоголя и курения, напрямую способствуют сохранению остроты зрения. Кроме того, сильный стресс и переутомление могут вызывать напряжение глазных мышц и спазм сосудов, что иногда приводит к временному ухудшению зрения.

Главный совет от врача прост: будьте внимательны к себе. Сохранение зрения на долгие годы — это комплексная задача, которая включает в себя и разумное использование гаджетов, и здоровый образ жизни, и, что особенно важно, регулярные осмотры у специалиста.

В Московской области жители могут бесплатно проверить свое здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Сделать это можно не только в поликлинике — бригады врачей выезжают на предприятия для проверки здоровья сотрудников. Чтобы узнать результаты диспансеризации, нет необходимости идти в поликлинику. Ознакомиться с ними можно на телемедицинской консультации с врачом. Записаться на диспансеризацию в поликлинике можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram. Диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.