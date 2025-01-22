Вспышка птичьего гриппа очень опасна скоростью распространения заболевания. Однако вирусы, переходя от человека к человеку, становятся менее опасными, сообщил РИАМО экс-врач скорой помощи, врач-терапевт Андрей Звонков.

«Переходя от человека к человеку, вирус немного изменяется. Если птичий грипп заразил человека, то он будет выделять уже „человеческий грипп“ — инфекция будет передаваться эффективнее. Так что коронавирусная инфекция нас уже научила, как с этим бороться. Если где-то была вспышка, то все прилетающие оттуда должны проходить карантинный центр», — объяснил Звонков.

Терапевт напомнил, что новые штаммы вирусов более заразны и смертоносны. Вот только передаваясь от человека к человеку они становятся менее и менее опасны, так как цель вируса — как можно больше распространяться, а не убить своего носителя преждевременно. Звонков отметил, что именно так случилось с коронавирусом.

«Этот грипп очень легко передается. Вот представьте, в самолете 100 человек, если один их них заражен и чихнул — заражены все», — добавил Звонков.

Врач напомнил, что в Азиатском регионе часто случаются подобные вспышки инфекций. Дело в очень большой плотности населения: в таких условиях вирусам и прочим распространителям заболеваний очень легко распространяться.

К симптомам птичьего гриппа принято относить: повышение температуры до 38-40 градусов, сильный озноб, лихорадку, боль в горле, мышцах, голове, расстройство стула.

В среду туроператоры не подтвердили заявления о массовых заболеваниях россиян в Таиланде. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что россияне массово заболевают на тайских курортах. Заявлялось, что врачи в больницах с помощью тестов выявляют у туристов грипп.