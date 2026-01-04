Нужно питаться правильно: врач рассказал о причинах появления рака толстой кишки

Рак толстой кишки — серьезное заболевание, при котором злокачественные клетки начинают развиваться в слизистой оболочке кишечника. Хотя болезнь часто прогрессирует медленно, на поздних стадиях она может привести к тяжелым последствиям. Это один из самых опасных видов рака, занимающий второе место по смертности, поскольку часто его выявляют слишком поздно, сообщил РИАМО врач-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

Он отметил. что наиболее распространенной формой рака толстого кишечника является аденокарцинома, но бывают и другие типы, такие как муцинозный или перстневидноклеточный рак. На самых ранних стадиях заболевание может не проявляться, и первые признаки видны только тогда, когда опухоль достигает определенных размеров. Это могут быть боли в животе, вздутие, проблемы с пищеварением, чередование запоров и поносов, а также наличие крови или слизи в стуле.

«К основным факторам риска относятся неправильное питание, хронические заболевания кишечника (например, язвенный колит), генетическая предрасположенность и вредные привычки. Курение и злоупотребление алкоголем могут существенно увеличить вероятность заболевания. Сидячий образ жизни и избыточный вес также способствуют развитию рака, ухудшая работу кишечника», — сказал врач.

По его словам, рак толстой кишки классифицируется на четыре стадии. На первой опухоль локализуется только в слизистой оболочке, на второй она проникает в мышечную стенку кишечника. На третьей стадии опухоль затрагивает соседние органы и лимфоузлы, а на четвертой — дает метастазы в отдаленные органы. Прогноз зависит от стадии заболевания: на первой выживаемость составляет более 90%, на второй — до 75%, на третьей — около 50%, а на четвертой стадии она значительно снижается.

Доктор пояснил, что для диагностики рака толстого кишечника используются различные методы, включая колоноскопию, анализы крови и кала, а также МРТ и биопсию. Чем раньше болезнь будет выявлена, тем больше шансов на успешное лечение. В зависимости от стадии заболевания, лечение может включать операцию, химиотерапию, таргетную терапию или лучевое воздействие.

«Профилактика рака толстой кишки заключается в правильном питании, отказе от вредных привычек, регулярной физической активности и своевременных медицинских обследованиях. После 50 лет рекомендуется проходить ежегодную колоноскопию, что значительно увеличивает шансы на раннее выявление заболевания и успешное лечение», — объяснил онколог.

