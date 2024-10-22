Нужна комплексная терапия: как избавиться от «кортизолового» лица

Врач-диетолог, косметолог, инфекционист Марият Мухина объяснила, что эффект «кортизолового лица» обусловлен колебаниями уровня стрессового гормона в организме. Он проявляется в виде округлых черт и отечности, а также повышенной вероятности появления морщин, сообщает Life.ru .

Кортизол, который синтезируется надпочечниками, играет ключевую роль в метаболизме, реакции на стресс и регулировании других гормонов. В периоды стресса его концентрация возрастает, что влияет на различные физиологические процессы, включая сон и аппетит, объяснила специалист.

Изменения внешности возникают из-за накопления жировых отложений и нарушения лимфооттока, так как под воздействием кортизола жир распределяется по всему телу. Повышенный уровень этого гормона также приводит к снижению коллагена, что отрицательно сказывается на эластичности кожи и способствует образованию морщин.

«Хронически высокие уровни кортизола могут привести к тревожности, депрессии и другим психологическим расстройствам. Высокий уровень кортизола может способствовать развитию инсулинорезистентности и метаболического синдрома», — добавила Мухина.

Если человек испытывает симптомы, связанные с повышенным уровнем кортизола, следует обратиться к врачу для проведения диагностики и назначения возможного лечения. Ожидать, что такие серьезные проблемы можно решить с помощью яблочного уксуса или биологически активных добавок, не стоит, предостерегла врач. Необходимы интегративный подход и комплексная терапия.