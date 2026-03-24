Нутрициологи объяснили, как справиться с весенним гиповитаминозом

Эксперты советуют зелень и бобовые для борьбы с весенним гиповитаминозом

Нутрициологи рассказали, как скорректировать рацион весной, чтобы восполнить дефицит витаминов и избежать упадка сил, сообщает MIR24.TV .

Специалисты отмечают: весеннюю слабость чаще вызывает не авитаминоз, а гиповитаминоз — снижение поступления и усвоения витаминов. Кандидат педагогических наук, нутрициолог Ирина Меркулова пояснила, что за зиму истощаются запасы организма, а дефицит солнца усиливает нехватку витамина D.

«Состояние, которое люди привыкли называть „авитаминозом“, в подавляющем большинстве случаев таковым не является», — рассказала она.

Эксперт советует включать в рацион квашеную капусту, замороженные ягоды, морковь и тыкву с жирами для усвоения бета-каротина. Также подойдут субпродукты и творог. Среди простых блюд — салаты со свежей зеленью, паштет из куриной печени с тыквой и творожная запеканка с ягодами.

Системный нутрициолог Олеся Алексеева рекомендует пройти диспансеризацию и не принимать витамины без врача. В меню стоит добавить дикоросы, бобовые, крупы, постное мясо и рыбу. В качестве примера она предлагает табуле с крупой и большим количеством зелени.

Нутрициолог Юлия Орлова советует ежедневно съедать не менее 400 г овощей и фруктов и соблюдать норму белка — около 1 г на 1 кг веса. Подойдут овощные супы, рыба, бобовые и теплый салат с чечевицей.

Аюрведист Евгения Лопандина добавила, что ранней весной полезны теплые, термически обработанные и ферментированные продукты, цельнозерновые крупы и достаточное количество белка и жиров.

