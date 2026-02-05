«Нутелла» может быть опасной: гастроэнтеролог назвала условия

Чуть-чуть «Нутеллы» даже каждый день, если это не более 10% сбалансированного суточного рациона и нет других продуктов с добавленным сахаром, неопасно для здоровья. Проблемы начинаются, если переедать «вкусняшки» систематически, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

5 февраля празднуется Всемирный день «Нутеллы». Отмечать этот день шоколадно-ореховой пасты предложила американский блогер из Италии в 2007 году.

«При регулярном, но умеренном употреблении, которое вписывается в условные 10% от суточного рациона, отведенные на „вкусняшки“ (продукты с добавленным сахаром), никаких катастрофических изменений не происходит. Организм способен хорошо справляться с перевариванием небольшого количества добавленного сахара и жиров в рамках сбалансированного рациона», — сказала Кашух.

Она добавила, что проблемы возникают только при систематическом переедании, когда какой-то продукт или группа продуктов вытесняет собой более питательную еду: полезные жиры, овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, белковые продукты.

«В подобной ситуации постоянное избыточное поступление сахара в комбинации с насыщенными жирами способно негативно влиять на здоровье. Потенциальными последствиями такого питания может стать ожирение, метаболический синдром (инсулинорезистентность) и возникновение сахарного диабета», — перечислила врач.

Кашух подчеркнула, что эти состояния становятся следствием общего дисбаланса питания и малоподвижного образа жизни, а не от одного конкретного продукта.

