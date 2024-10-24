Новые здравпункты начали работать на предприятии Богородского округа

В Богородском филиале АО «НПО «Прибор» на постоянной основе в круглосуточном режиме начинают функционировать новые, обустроенные в соответствии с современными требованиями, здравпункты, в которые за медицинской помощью могут обратиться сотрудники предприятия, сообщает пресс-служба администрации Богородского горокруга.

Помимо этого, в день обращения можно будет дополнительно воспользоваться услугой прививочной бригады и обезопасить себя и своих близких от заболеваний вирусом гриппа.

Также в здравпунктах на регулярной основе будут проводиться «Дни здоровья». Каждый работник сможет получить консультацию профильных врачей клинической больницы № 85 ФМБА России.

В настоящее время свыше 1 600 человек трудится на предприятии.

Наличие здравпунктов на предприятиях дает ряд преимуществ. И, прежде всего, это возможность оперативно получить квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.