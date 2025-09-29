Новую стоматологическую клинику открыли в Видном Ленинского округа

В Ленинском городском округе открыли новую стоматологическую поликлинику, которая предлагает широкий спектр услуг для взрослых пациентов, от профилактики до сложных хирургических операций, и работает как в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), так и оказывает платные услуги, включая льготное зубопротезирование для определенных категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Основной акцент в новом здании — это индивидуальный подход к каждому пациенту. Все кабинеты организованы по брендбуку Министерства здравоохранения Московской области. Помещения очень уютные, эргономичные, что создает комфортные условия пребывания для пациента и условия работы для врача соответственно», — сказала главврач Видновской стоматологической поликлиники Любовь Демурия.

Особое внимание уделено созданию доступной среды для маломобильных граждан. На первом этаже оборудован специальный кабинет, где врачи смогут оказывать терапевтическую, хирургическую и ортопедическую помощь, обеспечивая комфорт и удобство для всех пациентов. Благоустройство территории вокруг клиники запланировано на весну-лето 2026 года, что станет еще одним шагом к созданию комфортной и современной медицинской среды в Ленинском округе.

Стоматологическая помощь детскому населению, как и прежде, будет оказываться в отделении города Видное, по улице Школьной, 66. Для удобства пациентов в новой клинике организован расширенный график работы — с понедельника по воскресенье с 8:00 утра до 20:00 вечера. Записаться на прием можно различными способами: через портал Госуслуг, непосредственно в регистратуре, а также через инфоматы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.