Никаких вейпов и больше движения: как парням-зумерам не стать бесплодными

Врачи бьют тревогу: в России стремительно молодеет мужское бесплодие, в том числе из-за пристрастия к электронным «парилкам». Еще до этого вейпы многими критиковались за вредность. Теперь юноши от 24 до 30 лет столкнулись с приобретенным бесплодием. Негативно влияет и сидячий образ жизни.

«Хотя в вейпах отсутствует процесс горения и нет многих смол, присутствующих в табачном дыме, они содержат другие опасные вещества. Например, никотин выступает как мощное сосудосуживающее средство, способное нарушить кровоснабжение репродуктивных органов. Это может привести к снижению либидо, ухудшению эректильной функции, а главное, к снижению качества спермы», — объяснила Уланкина.

Она пояснила, что при испарении жидкости для вейпа образуются хром, никель и свинец. Эти металлы пагубно влияют на жизнеспособность и подвижность сперматозоидов. А ароматизаторы и пропиленгликоль могут вызвать воспаление, в том числе и органов репродуктивной системы.

Кроме того, сидячая работа и учеба, постоянные игры в компьютер приводят к нарушению кровообращения в органах малого таза и, как следствие, к ухудшению качества спермы.

«Для того чтобы сохранить репродуктивное здоровье, юношам и молодым мужчинам следует отказаться от курения вейпов и сигарет. Правильно и сбалансировано питаться, поддерживать физическую активность, стараться справляться со стрессом, например, с помощью медитаций, любимых хобби и, конечно же, офлайн-общения с близкими», — заключает Уланкина.

Важно не игнорировать недомогание и регулярно проходить профилактические обследования. При планировании беременности с партнершей надо обязательно обратиться к андрологу, а при наличии показаний — к репродуктологу.

