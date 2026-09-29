Невролог Пушкинской больницы объяснила влияние осени на сон в Подмосковье

Невролог Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Елена Чуракова объяснила, почему осенью из-за сокращения светового дня может ухудшиться самочувствие и как на него влияет сон, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Осенью световой день сокращается, и организму приходится приспосабливать биоритмы к новым условиям. По словам заведующей неврологическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Елены Чураковой, в этот период стоит пересмотреть режим сна, питания и активности. Попытки сохранить прежний распорядок могут привести к физическому и нервному истощению.

Врач отметила, что попытка восполнить недосып за выходные не всегда помогает: даже после продолжительного отдыха человек может чувствовать усталость. Длительное нарушение режима сна снижает концентрацию внимания. Накопившаяся усталость повышает уровень кортизола, связанного с аппетитом, а недосып в сочетании с другими факторами может привести к бессоннице.

«Однако именно неполноценный сон часто становится причиной плохого самочувствия», — пояснила Елена Чуракова.

По словам врача, в межсезонье люди нередко связывают усталость с нехваткой витаминов или гормональными нарушениями и проходят обследования. Распространенное мнение о том, что для отдыха всем необходимо спать восемь часов, не универсально: значение имеют и продолжительность, и качество сна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.