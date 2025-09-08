Невролог объяснила, почему в России не прижилась традиция дневного сна

В отличие от стран с жарким климатом, где сиеста стала нормой, в России дневной сон не укоренился, однако его польза очевидна, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Скорее всего, все дело в привычках. Например, сиеста принята в Испании и других странах с жарким климатом. На полуденной жаре сложно работать, поэтому и принято проводить это время с большей пользой — немного вздремнуть. В нашей стране такой традиции нет. При этом все знают о пользе дневного сна для детей», — сказала Демьяновская.

По ее словам, стоит помнить, что лень в разумных пределах полезна. Мозг не может работать в усиленном режиме нон-стоп, ему нужно время на перезагрузку и отдых.

«В среднем взрослый человек может сосредоточенно работать над сложной задачей до 45 минут, после этого нужно переключить внимание на какие-то простые занятия, рутину или вовсе отдохнуть 10–15 минут, чтобы потом вернуться к работе с новыми силами», — рассказала невролог.

Демьяновская пояснила, что, если этого сделать не получается, быстро наступает переутомление и эффективность работы снижается.