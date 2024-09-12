Невролог Чудинская дала советы, как пережить магнитную бурю

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Магнитные бури временно изменяют магнитное поле Земли, вызывая физические и психологические реакции у людей. Чтобы снизить их интенсивность, важно соблюдать несколько рекомендаций, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на планете началась магнитная буря. Ее пик ожидается предстоящей ночью после 03:00 по московскому времени.

«Умеренные нагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, укрепляют иммунитет и улучшают общее состояние», — сказала Чудинская.

Она также рекомендовала питаться правильно. Следует выбирать продукты, богатые калием, магнием и витаминами группы В. Еще достаточный сон помогает восстанавливаться и снижает уровень стресса.

По мнению специалиста, важно уметь расслабляться.

«Для управления тревожностью используйте техники релаксации, например, йогу, глубокое дыхание или медитацию. Избегайте чрезмерных нагрузок и проводите больше времени в спокойной обстановке», — добавила невролог.

Врач еще посоветовала ограничить употребление алкоголя и кофеина, которые могут повысить тревожность.

«Следите за прогнозами магнитных бурь через специализированные сайты и приложения, чтобы подготовиться заранее», — уточнила специалист.

По ее словам, магнитные бури могут влиять на здоровье, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они способны ухудшить состояние при хронических болезнях и психических расстройствах, но прямая связь с летальностью не доказана.

«Уязвимые группы, такие как пожилые люди и больные хроническими заболеваниями, могут чувствовать ухудшение здоровья. В случае плохого самочувствия во время магнитных бурь лучше обратиться к специалисту», — заключила доктор.