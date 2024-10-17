Несочетаемые продукты: любимые бутерброды россиян оказались вредными

Диетолог Дианова: не стоит употреблять бутерброды с маслом и сыром

Диетолог Нурия Дианова посоветовала россиянам не класть на бутерброды одновременно масло и сыр, так как эти продукты не сочетаются между собой, сообщает радио «Говорит Москва» .

По ее словам, лучше разделить хлеб и масло на разные бутерброды, подав их к различным блюдам.

«С точки зрения диетологии, лучше сделать отдельно, например, к омлету с овощами хлеб с маслом, а хлеб с сыром, добавив какую-нибудь огуречинку или еще что-то, и тогда другой, чуть более здоровый вариант получается», — заявила Дианова.

Кроме того, для организма полезнее бутербродное масло, а не сливочное, подчеркнула диетолог, однако оно почему-то исчезло.

«Это правильный продукт. В нем меньше модифицированного количества насыщенных жиров», — пояснила эксперт.

Однако она посетовала, что из-за традиций россияне все равно отдают предпочтение сливочному маслу, где есть натуральные трансжиры.