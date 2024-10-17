Несочетаемые продукты: любимые бутерброды россиян оказались вредными
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Диетолог Нурия Дианова посоветовала россиянам не класть на бутерброды одновременно масло и сыр, так как эти продукты не сочетаются между собой, сообщает радио «Говорит Москва».
По ее словам, лучше разделить хлеб и масло на разные бутерброды, подав их к различным блюдам.
«С точки зрения диетологии, лучше сделать отдельно, например, к омлету с овощами хлеб с маслом, а хлеб с сыром, добавив какую-нибудь огуречинку или еще что-то, и тогда другой, чуть более здоровый вариант получается», — заявила Дианова.
Кроме того, для организма полезнее бутербродное масло, а не сливочное, подчеркнула диетолог, однако оно почему-то исчезло.
«Это правильный продукт. В нем меньше модифицированного количества насыщенных жиров», — пояснила эксперт.
Однако она посетовала, что из-за традиций россияне все равно отдают предпочтение сливочному маслу, где есть натуральные трансжиры.