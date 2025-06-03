Неприятно, но неопасно: врач рассказал о личинках-паразитах в водоемах

После купания в водоемах со стоячей водой можно подхватить гельминтов-церкарий. Однако они не могут нанести серьезного вреда человеку, сообщил РИАМО врач неотложной помощи и автор популярных книг о работе скорой помощи Андрей Звонков.

Ранее SHOT сообщил, что десятки россиян пожаловались на волдыри и зуд после купания. О заползающих под кожу личинках рассказали в Московской, Нижегородской, Тамбовской областях, а также в Башкирии.

«Это такой червячок-личинка, который размножается на коже у птиц, а человека она только буравит. Ее привлекает тепло тела, она проникает в верхние слои кожи, и дальше она ничего не может сделать, а затем она вскоре умирает», — комментирует Звонков.

Врач отметил, что паразит не может причинить серьезного вреда человеку, но неудобств и дискомфорта может доставить целую массу. Это будет сопровождаться несколькими днями зуда и воспалениями. Звонков напоминает, что неприятные последствия можно унять противовоспалительными мазями.

Специалист отмечает, что дискомфорт пройдет за несколько дней сам, но многое зависит от организма человека и стоит обращаться к врачу.