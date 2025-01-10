Необычная двойня появилась на свет в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга в новогодние праздники родила двойню — один малыш появился на свет 2 января, а его брат — уже 3 января, сообщает «Бриф24» .

Двойняшки появились на свет в роддоме № 10. Первый мальчик родился в 23:47 2 января, а второй — в 00:05 3 января.

Многодетная мама рассказала, что еще до родов планировала по-разному одевать сыновей, чтобы у каждого с рождения были индивидуальность, свой собственный выбор и жизненный путь. Так и получилось даже с датой рождения.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве родилось 60 малышей.