Нейл-стилист пояснила, как наличие ТРО в гель-лаке повлияет на рынок услуг в РФ

Нейл-стилист: в России вряд ли появится запрет на гель-лак с ТРО, как в Европе

В связи с опасениями по поводу одного из компонентов гель-лаков — триметилбензоилдифенилфосфина (ТРО) — в Европе введен запрет на их использование. Нейл-стилист Дарья Мещерякова рассказала о ситуации в России и развеяла опасения, отметив, что вряд ли европейский запрет как-то повлияет на ситуацию внутри нашей страны.

Научные исследования указывают на потенциальный вред гель-лака для женского здоровья из-за ТРО. И теперь специалисты думают, стоит ли женщинам отказываться от маникюра с гель-лаком.

По мнению Мещеряковой, распространение информации в СМИ о вреде гель-лака вызвало излишнюю панику. Обнаруженное в составе гель-лака вещество, фотоинициатор, нужно для полимеризации материала под воздействием лампы. Но при этом уже есть его альтернативы, которые не вызывают таких опасений у химиков. Как и в любой отрасли, в маникюрной индустрии есть компоненты разных ценовых категорий. Более дорогие компоненты чаще соответствуют строгим стандартам безопасности. В целом, гель-лаки — это полимеры, требующие профессионального обращения и способные вызывать аллергию.

Нейл-стилист отметила, что европейский запрет не окажет существенного влияния на российский рынок маникюрных услуг.

«Любое покрытие — это не совсем „чистое здоровье“, особенно при перенашивании покрытия. Напомню, что рекомендуемый любым производителем срок носки — это 2,5-3 недели. У ТРО есть множество аналогов, так что сейчас производителям, поставляющим продукцию в ЕС, придется пересматривать формулы. Не думаю, что это как-то повлияет на российский рынок, так как, к сожалению, у нас это никак не регулируется и остается „на совести“ салонов и частных мастеров», — сказала в эфире радио Sputnik Мещерякова.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Марият Мухина заявила, что многие соединения и вещества, содержащиеся в гель-лаках для маникюра, могут вызывать раздражения или аллергическую реакцию, но его связь с бесплодием или репродуктивными нарушениями у детей скорее является мифом.