Потенциально опасный элемент: может ли гель-лак с ТРО вызвать бесплодие

Косметолог Мухина: связь гель-лака с ТРО и бесплодия не доказана

Врач-дерматолог и косметолог Марият Мухина заявила, что многие соединения и вещества, содержащиеся в гель-лаках для маникюра, могут вызывать раздражения или аллергическую реакцию, но его связь с бесплодием или репродуктивными нарушениями у детей скорее является мифом, сообщает «Вечерняя Москва» .

В некоторых образцах гель-лаков было обнаружено присутствие триметилбензоил дифенилфосфина оксида (ТРО) — потенциально опасного элемента. Исследования выявили его негативное воздействие на женский организм, что повлекло за собой запрет продукции, содержащей данный ингредиент, на территории Европы.

«Когда вещество попадает в этот список, производители и импортеры гель-лаков в ЕС обязаны отказаться от использования этого вещества в своей продукции», — пояснила Мухина.

По ее словам, Европейское химическое агентство (ECHA) включило ТРО в перечень компонентов, запрещенных к применению в косметике. В настоящий момент в этом списке фигурируют 235 опасных соединений.