Неделя популяризации грудного вскармливания проходит в больнице Серебряных Прудов

Грудное вскармливание является одним из наиболее эффективных способов обеспечения здоровья и выживания ребенка, но, тем не менее, 2 из 3 младенцев не получают исключительно грудного вскармливания в течение рекомендованных 6 месяцев — этот показатель не улучшился за последние два десятилетия.

Грудное молоко является идеальной пищей для младенцев. Оно является безопасным, безвредным и содержит антитела, которые помогают защитить от многих распространенных детских болезней.

Грудное молоко обеспечивает младенца всей необходимой энергией и питательными веществами в первые месяцы жизни, а во второй половине первого года оно продолжает обеспечивать до половины или более потребностей ребенка в питании, а на втором году жизни — до одной трети.

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, лучше справляются с тестами на интеллект, реже страдают избыточным весом или ожирением и менее склонны к диабету в более позднем возрасте.

У женщин, которые кормят грудью, также снижается риск появления рака груди и яичников.

Польза грудного вскармливания для матери:

Повышение выработки окситоцина, что ускоряет процесс восстановления организма после родов;

Повышение устойчивости мамы к стрессам, снижение послеродовой депрессии;

Снижение риска появления рака молочной железы и яичников;

Снижение риска развития остеопороза и переломов костей в постменопаузе;

Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Польза для ребенка:

Обеспечение защиты от инфекционных заболеваний;

Стимуляция моторики и созревания функций желудочно-кишечного тракта;

Формирование здоровой микрофлоры кишечника;

Снижение вероятности формирования неправильного прикуса;

Снижение частоты острых респираторных заболеваний;

Улучшение когнитивного и речевого развития;

Улучшение эмоционального контакта матери и ребенка;

Снижение частоты инфекций мочевыводящих путей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.