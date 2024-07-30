Неделя популяризации грудного вскармливания проходит в больнице Серебряных Прудов
В ГБУЗ Московской области «Серебряно-Прудская больница» проходит неделя популяризации грудного вскармливания (в честь международной недели грудного вскармливания) 29 июля — 4 августа, сообщает пресс-служба администрации округа.
Грудное вскармливание является одним из наиболее эффективных способов обеспечения здоровья и выживания ребенка, но, тем не менее, 2 из 3 младенцев не получают исключительно грудного вскармливания в течение рекомендованных 6 месяцев — этот показатель не улучшился за последние два десятилетия.
Грудное молоко является идеальной пищей для младенцев. Оно является безопасным, безвредным и содержит антитела, которые помогают защитить от многих распространенных детских болезней.
Грудное молоко обеспечивает младенца всей необходимой энергией и питательными веществами в первые месяцы жизни, а во второй половине первого года оно продолжает обеспечивать до половины или более потребностей ребенка в питании, а на втором году жизни — до одной трети.
Дети, находящиеся на грудном вскармливании, лучше справляются с тестами на интеллект, реже страдают избыточным весом или ожирением и менее склонны к диабету в более позднем возрасте.
У женщин, которые кормят грудью, также снижается риск появления рака груди и яичников.
Польза грудного вскармливания для матери:
- Повышение выработки окситоцина, что ускоряет процесс восстановления организма после родов;
- Повышение устойчивости мамы к стрессам, снижение послеродовой депрессии;
- Снижение риска появления рака молочной железы и яичников;
- Снижение риска развития остеопороза и переломов костей в постменопаузе;
- Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Польза для ребенка:
- Обеспечение защиты от инфекционных заболеваний;
- Стимуляция моторики и созревания функций желудочно-кишечного тракта;
- Формирование здоровой микрофлоры кишечника;
- Снижение вероятности формирования неправильного прикуса;
- Снижение частоты острых респираторных заболеваний;
- Улучшение когнитивного и речевого развития;
- Улучшение эмоционального контакта матери и ребенка;
- Снижение частоты инфекций мочевыводящих путей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.