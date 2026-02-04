Не сигареты или алкоголь: какой скрытый фактор влияет на появление рака

Курение и алкоголь традиционно считают главными причинами развития рака, однако это далеко не единственные факторы, способные спровоцировать недуг, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

«Из факторов риска, помимо всем надоевших курения и алкоголя, стоит выделить самое главное — питание. Ведь наше тело — это то, что мы едим. Включение в рацион цельнозерновых, повышение уровня физической активности, увеличение количества белого мяса, сокращение потребления пищи, содержащей продукты горения, колбасных изделий — все это уменьшает онкориски в целом», — сказал Симаков.

Он добавил, что наука еще многого не знает в отношении микробиома кишечника, а точнее — практически ничего, но его необходимо поддерживать в надлежащем состоянии посредством полноценного питания.

«И как раз так называемая „западная диета“ с большим количеством насыщенных жиров, продуктов горения, колбасных изделий может быть фактором риска», — предупредил врач.

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака. Эта дата призвана повышать осведомленность населения Земли об онкологических заболеваниях.

