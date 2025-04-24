Не нужно терпеть: что делать при подозрении на хроническую усталость?

Постоянная усталость, сонливость, ощущение «разбитости» с самого утра — все это стало настолько привычным, что многие воспринимают такие симптомы как норму. Но если отдых не помогает, настроение падает, сложно сосредоточиться и даже простые задачи становятся тяжелыми — возможно, дело не просто в недосыпе. О том, как отличить обычную усталость от патологической, сообщила РИАМО к. м. н., директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Любовь Станкевич.

Синдром хронической усталости — это не про плотный график или весенний авитаминоз. Это стойкое, не проходящее ощущение изможденности, которое мешает жить и работать. Причины могут быть разные: от дефицита железа и проблем с щитовидной железой до скрытых инфекций или последствий перенесенных вирусов. Иногда усталость — это вообще первый и единственный симптом более серьезного процесса в организме.

«Важно не пытаться перетерпеть, а разобраться, в чем дело. Диагностика начинается с простых и доступных анализов: общий анализ крови, уровень С-реактивного белка, ТТГ, ферритин, глюкоза, тропонин, общий анализ мочи. Даже этого может быть достаточно, чтобы найти причину. Например, у людей с нормальным гемоглобином может быть очень низкий уровень ферритина — это скрытый дефицит железа, который напрямую влияет на работоспособность и самочувствие», — сказала врач.

Если базовые анализы в порядке, врач может рекомендовать более глубокую проверку. Среди причин хронической усталости могут быть ВИЧ, туберкулез или медленные формы герпесвирусной инфекции. Важно не бежать сразу сдавать десятки дорогостоящих анализов, а идти поэтапно, чтобы не упустить важное и не запутаться в результатах.

«Сам по себе диагноз „синдром хронической усталости“ ставится только в том случае, если исключены все другие возможные причины. Это не формальность, а гарантия, что не была пропущена серьезная болезнь. И если анализы показывают норму, а самочувствие все так же плохое, врач продолжает искать — именно так выглядит правильный подход», — добавила Станкевич.

Постоянная усталость — это не слабость характера и не выдумка. Это реальное состояние, и если оно длится больше пары недель без видимых причин, стоит обратить на него внимание. Правильная диагностика и бережное отношение к себе помогут не только улучшить самочувствие, но и предотвратить возможные осложнения.