Названы продукты, которые могут вызвать аллергию при реакции на пыльцу

Аллерголог-иммунолог Анна Усачева, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук заявила, что при аллергии на пыльцу березы и трав возможны реакции на фрукты, овощи и злаки. Особенно часто симптомы усиливаются в сезон цветения, сообщает RT .

«Известен факт, что у части пациентов с аллергией на пыльцу развивается так называемый синдром перекрестной пищевой аллергии. Это состояние связано с тем, что белки некоторых продуктов по своей структуре похожи на белки пыльцы растений. Иммунная система „ошибается“ и реагирует на них так же, как на аллерген», — предупредила специалист.

По словам врача, при аллергии на пыльцу березы возможны реакции на яблоки, груши, вишню, черешню, персики, морковь и орехи. При чувствительности к злаковым — на пшеницу, овес и кукурузу, к сорным травам — на дыню, арбуз, бананы и специи. Чаще всего симптомы проявляются зудом и жжением во рту, покалыванием губ и языка, першением в горле и отеком слизистых.

«Как правило, такие реакции возникают быстро после употребления продукта и чаще связаны со свежими (сырыми) овощами и фруктами. Термическая обработка может снижать аллергенность», — добавила эксперт.

Усачева рекомендовала в период цветения отслеживать индивидуальные реакции и при выраженных симптомах обращаться к аллергологу, избегая необоснованных строгих ограничений в питании.

