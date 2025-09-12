Названы полезные домашние перекусы вместо покупки сладостей детям

Лучший перекус для школьников — домашние сухофрукты и орехи, так как такие продукты легко приготовить в дегидраторе и они помогут избежать вредных сладостей, сообщила РИАМО диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«Мы сами можем дома совершенно спокойно делать разные вкусняшки. Для примера: просто засушенные яблочки. Нарезайте их колечками, посыпайте орехами и давайте детям. Вот вам идеальный перекус для школьника или подростка», — сказала Дианова.

Она добавила, что есть способы настроить ребенка на правильный выбор питания. Например, пойти с ним в магазин и прямо сказать: «Мне нужна твоя помощь».

«Идете и выбираете то, что ему нравится. Хочет свежие бананы — дайте бананы в школу. Любит яблоки, которые удобно хранить и переносить, дайте яблоки. При этом из всего этого можно сделать высушенный продукт. Покупаете дегидратор, пару раз в месяц сушите, храните в банке», — рассказала врач.

Специалист подчеркнула, что дети должны регулярно питаться и не пропускать приемы пищи.

«Если они в школе не питаются, то потом, имея карманные деньги, на фоне физиологического голода покупают всякую дрянь. Плюс накладывается эмоциональный голод. Например: „Ой, надо прийти домой, выучить то, другое, третье“ — и возникает желание заесть стресс», — предупредила диетолог.

