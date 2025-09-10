Названы фразы и поступки, которые могут указывать на риск суицида

Психиатр Скавыш: если человек называет жизнь пустой, это говорит о риске суицида

Фразы вроде «жизнь не имеет смысла» и «лучше бы уснуть и не проснуться» и даже прощальные жесты могут быть тревожными признаками надвигающегося суицидального кризиса, сообщил РИАМО врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Владимир Скавыш.

10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств. Это событие организовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) под патронажем ООН и проводится с 2003 года.

«Тревожными сигналами могут быть фразы вроде „жизнь не имеет смысла“, „ничто не радует“, „ничего не хочется“, „даже не хочется просыпаться“. Человек может описывать жизнь как серую, пустую, бессмысленную и бесцельную, говорить, что „не к чему стремиться“ и что „лучше бы уснуть и не просыпаться“ — то есть умереть», — сказал Скавыш.

Он отметил, что важно понимать: риск суицида — это не только слова. Сигналы видны и в поведении. Человек может резко потерять интерес к любимым занятиям, перестать следить за собой, забросить личную гигиену, выглядеть «заброшенным».

«У него могут нарушиться сон и аппетит: бессонница или, наоборот, сонливость до 16 часов в сутки; резкое похудение или набор веса без причин. Часто появляется социальная изоляция — отказ от общения, отмена встреч, игнорирование звонков. Апатия проявляется и в работе, и в учебе, и в быту», — добавил психиатр.

Скавыш уточнил, что меняется стиль общения: взгляд становится «пустым», реакции на события — вялыми, появляется раздражительность, вспышки гнева, агрессия.

«Человек может жаловаться на чувство вины, чрезмерно себя критиковать, ощущать себя „обузой“ для близких. Иногда это проявляется в прощальных жестах: раздаче личных вещей, составлении завещания, написании „шутливых“ прощальных писем. В разговорах все чаще появляется мотив смерти как „решения“ или „освобождения“», — предупредил специалист.

