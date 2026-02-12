Названа ягода, помогающая замедлить старение мозга

Ученые обнаружили, что сок черной смородины улучшает кровоток в лобных долях мозга как в покое, так и при умственной нагрузке. Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина пояснила, что антоцианы и витамин C в ягоде поддерживают здоровье сосудов и замедляют старение, сообщает «Вечерняя Москва» .

Исследование, опубликованное в журнале Nutritional Neuroscience, показало, что черная смородина способствует улучшению кровообращения в мозге благодаря высокому содержанию антоцианов — природных полифенолов. Соломатина отметила, что эти вещества, а также витамин C и биофлавоноиды защищают клетки от разрушения и сохраняют антиоксидантную активность.

По словам эксперта, антиоксиданты замедляют процессы старения, предотвращая повреждение сосудов и нейронов.

«Свободные радикалы с возрастом начинают разрушать здоровые клетки, что приводит к окислению и старению организма. Антоцианы помогают замедлить эти процессы», — пояснила Соломатина.

Диетолог добавила, что черная смородина содержит пектины и клетчатку, которые выводят излишки сахара и холестерина, а также поддерживают микробиом. Однако количество ягод в рационе должно быть индивидуальным из-за возможной аллергии или раздражения желудка.

Соломатина рекомендовала употреблять черную смородину небольшими порциями в течение дня, добавляя ягоды в чай, кашу или смузи. Рацион, богатый полифенолами, укрепляет сердце и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

