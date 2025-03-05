Назван диапазон цен на ведение беременности, роды и вскармливание в Москве

До 3 млн руб могут обойтись беременность, роды и кормление младенца в Москве

Стоимость ведения беременности, родов и кормления ребенка в Москве зависит от уровня медицинского обслуживания и предпочтений семьи, заявила РИАМО консультант по детскому развитию, психолог, нейропедагог Мария Тодорова.

Ведение беременности в государственной поликлинике по полису ОМС бесплатно, включая осмотры, анализы и консультации врачей, отмечает она. В частных клиниках средний ценник варьируется от 70 до 150 тыс. руб. за весь период беременности.

В премиальных клиниках, таких как «Мать и дитя», стоимость контрактов начинается от 127 310 руб. и может быть выше в зависимости от пакета услуг, в том числе доходить до 1 млн руб. и далее.

Роды в государственных роддомах по ОМС также бесплатны, обращает внимание Тодорова.

В частных клиниках Москвы стоимость родов начинается от 130 тыс. руб. В «Лапино» программа «Ведение родов стандарт» стоит именно столько.

В элитных медучреждениях, таких как «Мать и дитя», роды обойдутся в 411 100 руб. и выше, особенно если выбирать повышенный комфорт и индивидуальные условия пребывания. При этом потолок цен может быть любым, говорит эксперт.

Грудное вскармливание бесплатно, но требует обеспечения полноценного питания и здоровья матери, что может повлечь дополнительные траты на продукты и витамины, подчеркивает Тодорова.

Искусственное вскармливание оценить проще: детские молочные смеси начинаются от 419 рублей за упаковку, но их расход зависит от возраста ребенка и потребностей. Такой упаковки может хватить на 3-5 дней, а может на 2-3 недели. Это зависит от того, ведется ли смешанный вид вскармливания и какой возраст ребенка — после 6 месяцев ребенок может есть прикорм и т. д.

«Таким образом, стоимость беременности, родов и ухода за ребенком в Москве может варьироваться от минимального уровня при бесплатном медицинском обслуживании до значительных сумм в премиальных клиниках, то есть от нуля по ОМС до 3 млн руб. в элитных клиниках Москвы», — резюмирует эксперт.