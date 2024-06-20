«Нарушение отхождения кала»: Отару Кушанашвили озвучили неутешительный диагноз

Хирург и преподаватель медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов заявил, что у телеведущего Отара Кушанашвили выявили острую кишечную непроходимость. По словам врача, это тяжелый и весьма опасный диагноз, сообщает Life.ru .

При кишечной непроходимости есть опасность развития некроза стенки кишки и водно-электролитных потерь. По словам Умнова, речь идет о патологическом состоянии, при котором нарушен процесс «отхождения каловых масс и газов естественным путем».

«Бывает динамическая — нарушение отхождения из-за слабой перистальтики или спазма участка, тогда весь кишечник раздут. А бывает механическая, когда существует зона закупорки в кишке (причины разные: от фитобезоара до заворота), выше которой кишечник раздутый, а ниже — сжавшийся», — пояснил хирург.

В четверг, 20 июня, Отара Кушанашвили экстренно доставили в больницу в Красногорске. Подмосковные врачи поставили звезде предварительный диагноз — цирроз печени, после чего ему диагностировали острую непроходимость кишечника.

Позже друг шоумена заявил, что у Отара нашли рак. Кушанашвили сейчас находится в реанимации.