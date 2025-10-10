Нарколог Подмосковья рассказал, почему алкоголь повышает тревожность

Несмотря на распространенное мнение, что спиртные напитки могут помочь расслабиться и снять стресс, на деле все происходит наоборот. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, почему стоит отказаться от алкоголя, если вы часто тревожитесь и не хотите усугубить это неприятное состояние. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Алкоголь оказывает негативное влияние на психическое здоровье, способствуя развитию тревоги и депрессии. Этанол нарушает работу нервной системы, а это ведет к снижению настроения и повышению уровня стресса. Кроме этого, алкоголь снижает усвоение витамина B1 (тиамин), необходимого для нормального функционирования нервной системы. А дефицит тиамина также способствует возникновению чувства беспокойства и страха. Негативно алкоголь влияет и на сон. Несмотря на первоначальное седативное действие, далее структура сна нарушается, а это, в свою очередь, усиливает чувство усталости и тревожности», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что для сохранения психического здоровья важно соблюдать простые правила, такие как физическая активность, поддержка социальных контактов, правильное питание, полноценный сон и отказ от курения и алкоголя. Напомним, сейчас проходит Неделя сохранения психического здоровья в честь Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.