Нарколог объяснил, почему люди травятся метанолом и почему их гибель замалчивают

Отравление невозможно распознать сразу, а случаи с единичными жертвами часто списывают на болезни, реагировать начинают только при массовой гибели, сообщил РИАМО психиатр и нарколог Василий Шуров.

Ранее массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Ленобласти. На данный момент погибшими числятся 19 человек. Самогон варила 60-летняя местная жительница и сотрудница детского сада, а реализацией занимался ее 78-летний знакомый.

«Главная причина отравлений в том, что метанол невозможно отличить от обычного алкоголя ни по вкусу, ни по запаху, ни по состоянию опьянения. Первые симптомы проявляются лишь через 6–8 часов, и связаны они в первую очередь со зрением. Все остальное выглядит как обычное алкогольное опьянение», — сказал Шуров.

Он подчеркнул, что именно это и делает метанол смертельно опасным: его невозможно распознать.

«Такие трагедии можно предотвращать только системно: жестким контролем и пресечением нелегальной торговли. Ведь продавцы часто работают годами, их просто штрафуют, и все. Иногда прикрываются пожилыми людьми, мол, „бабушка на рынке чачу продает“. А реально — бутлегерство развито и массово», — отметил врач.

Нарколог заявил, что полиция и контролирующие органы должны заниматься профилактикой, а не действовать по факту, когда уже есть десятки жертв.

«Если умирает один-два маргинала, часто даже не разбираются, пишут „сердечно-сосудистая“ или что-то подобное. А когда массовость — 10 и более человек, тогда начинают реагировать. Но проблема эта постоянная, просто в обычных случаях ее не подсвечивают», — заключил специалист.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.