На спине или на животе: в каких позах лучше всего спать

Врач-сомнолог Виолетта Герасимова заявила, что поза для сна влияет на самочувствие и общее состояние здоровья человека, сообщает RuNews24.ru .

«Неправильная поза может привести к болям в шее, спины, головным болям, изжоге, проблемам с дыханием и даже храпу», — сказала доктор.

По ее словам, самый вредный вариант — это спать на спине: в этом случае голова чаще всего повернута вбок, это создает неестественное напряжение в шейном отделе позвоночника и после пробуждения человек может страдать от онемения в руках и других симптомов. Грудная клетка вдавливается, дыхание затруднено.

После сна на спине человек чувствует себя отлично, это самое полезное положение. Позвоночник находится в естественном виде, мышцы расслаблены, дыхание спокойное. Но на спине лучше не спать людям, которые страдают храпом или апноэ.