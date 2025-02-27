Мужчинам ответили, как повысить уровень тестостерона в домашних условиях

Уролог Алиев: масло с ароматом сандала может понять уровень тестостерона на 15%

По словам эксперта, масла с ароматами шалфея, сандала и пачули способны увеличить уровень гормона на 15%. Такая реакция происходит из-за влияния запаха на лимбическую систему мозга.

«Эфирные масла шалфея, сандала и пачули влияют на лимбическую систему мозга, стимулируя выработку гормонов. Доказано, что запах сандала повышает уровень тестостерона на 15%», — заявил уролог.

Также для достижения эффекта Алиев рекомендовал добавлять 2-3 капли таких масел в домашние диффузоры или массажные масла.

Ранее врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, почему могут выпадать волосы и как с этим справиться.