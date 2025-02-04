Мутации генов: как наследственность способна повысить риск онкозаболевания

Врач Хуберт назвала поджелудочную самым проблемным органом при онкоскрининге
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Наиболее проблемным органом является поджелудочная железа, так как пока нет эффективного инструмента ее скрининга для диагностики рака, а распространенность данной разновидности онкологии в западных странах стабильно растет, сообщила РИАМО глава центра диагностики и лечения опухолей ЖКТ больницы «Хадасса» в Израиле Аяла Хуберт.

«На данный момент можно упомянуть уровень онкомаркера CA19-9, эндоскопическое ультразвуковое исследование поджелудочной железы и МРТ поджелудочной железы», — сказала Хуберт.

Она добавила, что эти методы обычно применяются для групп высокого риска, таких как носители генов, повышающих риск рака поджелудочной железы, или лиц с семейной историей этого заболевания у ближайших родственников.

«Очень важно использовать так называемые инструменты скрининга для ранней диагностики. Под инструментами скрининга подразумеваются такие методы, как эндоскопия для диагностики рака пищевода и желудка, колоноскопия для диагностики рака кишечника, УЗИ печени и определение уровня альфа-фетопротеина для выявления рака печени. Это особенно актуально для пациентов с жировой дистрофией печени, которая увеличивает риск развития рака печени и цирроза», — рассказала онколог.

Хуберт отметила, что чем старше человек, тем выше риск развития рака. В целом, обычно начинают использовать инструменты скрининга с 45 лет для людей из группы среднего риска и значительно раньше — для групп высокого риска.

«Если у вашего члена семьи был рак, который считается генетически обусловленным, скрининг рекомендуется начинать на 10 лет раньше возраста, в котором заболевание было диагностировано у родственника. Приведу пример: если у родителя был диагностирован рак кишечника в 50 лет, мы хотим обнаружить это заболевание на стадии доброкачественного полипа, поэтому рекомендуем начать колоноскопию в 40 лет», — уточнила специалист.

Она пояснила, что когда речь идет о профилактике, это включает в себя такие всем известные меры, как отказ от курения, ведение активного образа жизни, поддержание нормального веса, а также исключение из рациона нездоровой пищи, особенно с высоким содержанием жиров. Эти рекомендации остаются актуальными.

«Отдельно стоит упомянуть группу повышенного онкологического риска, у которых обычно есть мутации генов. Самые известные и значимые гены, связанные с предрасположенностью к раку груди и яичников, а также с синдромом Линча, рака толстой кишки и матки, — это BRCA. Этим пациентам особенно важно вести здоровый образ жизни, чтобы снизить риск развития рака. Также важно поддерживать нормальный уровень витамина D», — заключила эксперт.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, призванный повышать осведомленность населения об онкологических заболеваниях. Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма.