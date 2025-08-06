Можно испортить вкус: какие виды рыбы не стоит запекать в фольге?

В Рыбном союзе России предупредили россиян о том, что не все виды рыбы можно запекать в фольге. Например, такой способ приготовления скумбрии, палтуса и сом может испортить вкус, сообщает Life.ru .

Так, в фольге нельзя запекать жирную рыбу с резким запахом, так как внутри запах усиливается и становится «тяжелым», а жир будет горчить и застаиваться. К ним относится скумбрия, сельдь, сардина — особенно свежемороженая. Для приготовления такой рыбы лучше использовать гриль, ее следует коптить или запекать.

Также для запекания в фольге не подходит рыба с толстой шкурой и плотной текстурой. Так как если готовить ее полностью, рыба может плохо пропечься в середине, шкура может «запариться», потеряются хруст и вкус. К таким видам можно отнести палтуса и сома — эту рыбу лучше запекать при высокой температуре или с предварительной обжаркой.

При этом дорадо, сибас, форель, красная рыба (лосось, горбуша), карп вместе с овощами, травами, лимоном отлично подходят для фольги и пергамента. Запекать белую рыбу, минтай, хека, путассу, треску нужно с большой осторожностью.

Более того, специалисты рекомендуют при запекании оставлять фольгу открытой и не передерживать филе в духовке более 15 мин. Для вкусного блюда в первую очередь необходимо обращать внимание на качество продукции при покупке. Рыбу и морепродукты стоит выбирать только у проверенных производителей.