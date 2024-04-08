Москвичи смогут получить психотерапевтическую помощь в центрах ментального здоровья

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в городе появятся центры ментального здоровья, в которых москвичи в случае стрессовой ситуации получат не только современную диагностику, но и полное амбулаторное лечение.

«Мы приняли решение открыть в Москве центры ментального здоровья, где москвичам будет предложено получить комплексную психолого-психотерапевтическую помощь», — сказала Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

Она подчеркнула, что речь идет о полном амбулаторном лечении в случае стресса, посттравматических синдромов, различных невротических состояний и даже снижения настроения. Помимо этого, здесь будут проводить консультации по избавлению от страха и тревожности, а также решению конфликтов.

Ракова добавила, что два центра откроют в столице уже в ближайшие месяцы. Если москвичи дадут положительную оценку пилотному проекту, то сеть распространится по всему мегаполису.

Ранее психолог Михаил Хорс назвал глупостью советовать людям в депрессии отдыхать на природе. Он подчеркнул, что у человека, который находится в стрессовом состоянии и не может выйти на прогулку, может появиться чувство неполноценности.