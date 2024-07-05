Москвичей предупредили об опасности промокания под дождем

Промокание под дождем может привести к переохлаждению и, как следствие, к простуде, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Когда тело подвергается воздействию холодной воды, температура кожи и подкожных тканей снижается, что может вызвать озноб и дискомфорт. Если же человек подвергается воздействию холода долгое время, это может привести к снижению общей температуры тела и ослаблению иммунной системы», — сказала Сережина.

Переохлаждение грудной клетки, спины и нижних конечностей ослабляет защитные механизмы организма, делая его более восприимчивым к вирусным и бактериальным инфекциям.

«Переохлаждение срабатывает как триггерный фактор активации условно патогенной или патогенной флоры, которая присутствует в организме человека в скрытом виде: стрептококк, стафилококк, гемофильная инфекция, менингококковая и мочевые инфекции, вызванные энтеробактериями», — добавила врач.

Это особенно опасно для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

«Если вы переохладились после дождя, минимальное обследование — это общий анализ крови и мочи. При повышении температуры и боли в горле рекомендуется сдать посев на флору. При болях в пояснице, температуре и частых болезненных мочеиспусканиях — посев мочи на флору с чувствительностью к антибиотикам до начала терапии», — объяснила эксперт.

В Подмосковье и столице в пятницу при облачной с прояснениями погоде пройдет сильный дождь, может быть ливень. Прогремит гроза, ожидается град. Был объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды.