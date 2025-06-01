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Московские клиники приняли пострадавших при крушении поезда под Брянском

Столичные медики оказывают всестороннюю помощь пациентам, поступившим в клиники из Брянской области, где при подрыве моста рухнул пассажирский поезд. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Столичные клиники принимают на лечение детей и взрослых, пострадавших в происшествии. Делаем все необходимое», — рассказал Собянин.

Столичный мэр также выразил соболезнования семьям, которые при крушении пассажирского поезда потеряли своих близких.

На месте происшествия продолжают работать компетентные и оперативные службы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент страны Владимир Путин в течение всей ночи 1 июня получал доклады по линии ФСБ и МЧС по факту крушений пассажирского и грузового поездов в Брянской и Курской областях соответственно.

Позднее министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил Путину, какие предпринимаются меры по оказанию помощи пострадавшим в катастрофах на железной дороге.