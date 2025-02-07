Морепродукты и курица вместо колбасы: как приготовить полезную пиццу

Врач Белоусов: более полезна пицца с морепродуктами, а не с жирной колбасой

Вместо жирных колбас и сыра при приготовлении пиццы можно использовать более легкие источники белка, такие как курица или морепродукты, так это блюдо станет полезнее, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Основа тоже играет важную роль — цельнозерновое тесто или даже вариант из цветной капусты будет намного легче для пищеварения, чем традиционное белое тесто», — сказал Белоусов.

Также врач посоветовал заменить калорийные соусы на томатный без добавленного сахара и добавить больше свежих овощей, чтобы повысить пищевую ценность блюда.

«Но важно помнить о мере. Пицца — это не только тесто, но и жирные, соленые ингредиенты, которые могут привести к перееданию и проблемам с пищеварением. Например, избыток сыра и колбасы делает блюдо слишком тяжелым для организма», — предупредил гастроэнтеролог.

Он добавил, что такая пища может плохо усваиваться, вызывая дискомфорт, боли в животе и повышенное газообразование.

Международный день пиццы отмечается ежегодно 9 февраля. Это блюдо — одно из самых популярных в мире. Считается, что свою историю пицца ведет с Античных времен и происходит от латинского слова, буквально означающего «лепешка».