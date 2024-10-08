Мобильные бригады врачей Клинской больницы завершили свою работу в парке

Завершился сезон работы мобильных медицинских бригад в Клинском парке «Сестрорецкий», предоставляя возможность отдыхающим пройти диспансеризацию и получить медицинские консультации в рамках подмосковной акции «ПРОВЕРЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ В ПАРКЕ!», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На протяжении пятнадцати субботних летних дней специалисты принимали гостей парка, осмотрев в общей сложности 345 человек. Выездной пункт был расположен на нижней парке парка по улице Мира.

Всего в Клинском городском округе за 2024 год было выявлено 680 случаев различных заболеваний, среди которых наибольшее количество составили болезни системы кровообращения и органов дыхания. Менее распространены заболевания органов пищеварения, злокачественные новообразования и сахарный диабет. Кроме того, в летний период на выездных медицинских пунктах также проводилась вакцинация. Последняя выездная бригада работала в конце сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.