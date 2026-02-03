Минздрав Кузбасса отказался комментировать трагедии в медучреждениях региона

Министерство здравоохранения Кузбасса не стало отвечать на вопросы о массовой гибели пациентов в Прокопьевском психоневрологическом интернате и новокузнецком роддоме, сославшись на врачебную тайну и отсутствие согласия пациентов, сообщает novokuznetsk.press .

В январе 2026 года в Кузбассе произошли две трагедии: массовая гибель новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка и смерть нескольких пациентов в Прокопьевском психоневрологическом интернате. После этих событий редакция «СтальМедиа» направила в министерство здравоохранения Кузбасса официальный запрос с просьбой разъяснить обстоятельства происшествий и ответить на вопросы о возможных системных проблемах в региональном здравоохранении.

В частности, журналисты интересовались условиями содержания пациентов, качеством питания, соблюдением санитарных норм, проведением вакцинации, а также результатами проверок в учреждениях, где произошли трагедии. Кроме того, издание спросило, видит ли министерство признаки системных сбоев в совпадении двух трагедий за короткий срок.

В официальном ответе Минздрав Кузбасса отказался раскрывать детали, сославшись на врачебную тайну и отсутствие согласия пациентов или их представителей. В ведомстве также пояснили, что Прокопьевский психоневрологический интернат не подчиняется Минздраву, поэтому проверки там не проводились.

В министерстве добавили, что по обеим трагедиям ведутся следственные действия в рамках уголовного дела, и выводы о причинах и ответственности будут сделаны после завершения расследования. Единственной конкретной мерой стало поручение проводить комплексные обследования пациентов подобных учреждений дважды в год.

Ключевые вопросы о причинах трагедий и эффективности контроля в системе здравоохранения остались без ответа. Расследование продолжается, а общественное внимание к ситуации в Кузбассе усиливается.

