Микоплазменная пневмония: назван вирус, от которого россияне кашляют кровью

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Вирус, от которого россияне кашляют кровью, может быть микоплазменной пневмонией

Загадочным вирусом, от которого кашляют кровью заболевшие россияне, может являться микоплазменная пневмония. Именно такой диагноз поставили одной из пациенток после дополнительных анализов и изучения симптоматики, сообщает SHOT .

Тесты на коронавирус и грипп у заболевших показывают отрицательные результаты. Вспышка микоплазменной пневмонии накрыла Россию еще в конце декабря.

На сообщения о загадочном вирусе оперативно отреагировал Роспотребнадзор. Там заявили, что никаких новых заболеваний на территории РФ не выявлено. Специалисты контролируют эпидемиологическую ситуацию.

Жители страны начали массово жаловаться на загадочный вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру. Начинается болезнь с простой слабости и ломоты.

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что новости о распространении в стране нового вируса преждевременные. Описанная симптоматика может говорить об осложнениях от другого заболевания.